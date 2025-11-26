Inter, Atalanta, Neymar Jr. e Roma: le ultimissime

Al Wanda Metropolitano i nerazzurri giocano una bella partita: vanno sotto con un gol in apertura di Alvarez, poi pareggiano all'inizio della ripresa con Zielinski ma vengono beffati all'ultimo istante da un gol di testa di Gimenez.

Inizia con una vittoria l'avventura in Champions League di Raffaele Palladino, alla prima partita da allenatore nella massima competizione europea per club: l'Atalanta vince 3-0 in trasferta contro l'Eintracht Francoforte. Succede tutto nella ripresa. Tre gol in cinque minuti non lasciano scampo ai padroni di casa: Lookman al 60', Ederson al 62', De Keteleare al 65' regalano ai nerazzurri un successo pesantissimo.

Calvario senza fine per Neymar Jr. Il fuoriclasse brasiliano, tornato in patria dove tutto è iniziato, ha riportato un nuovo infortunio al ginocchio, chiudendo anzitempo la sua stagione con la maglia del Santos. Ora, la partecipazione ai Mondiali del 2026 è seriamente a rischio.

La Roma ha reso noto ufficialmente l'elenco dei calciatori convocati da Gian Piero Gasperini per la sfida con il Midtjylland, valida per la quinta giornata della fase campionato della Uefa Europa League. Presenti Dybala, Bailey ed Hermoso, mentre risultano assenti i lungodegenti Dovbyk e Angelino.