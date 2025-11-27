Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Roma-Midtjylland, Bologna-Salisburgo, Fiorentina-AEK e Serie A: le ultimissime

Roma-Midtjylland, Bologna-Salisburgo, Fiorentina-AEK e Serie A: le ultimissime

Le tre italiane scenderanno in campo stasera in Europa e Conference League. Le designazioni per la 13a giornata
2 min
TagsRoma-MidtjyllandBologna-SalisburgoFiorentina-aek

 

 

All'Olimpico alle 18.45, la Roma ospita il Midtjylland, per il quinto appuntamento di Europa League. Questa la probabile formazione di Gasperini. ROMA (4-2-3-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. 

Alle 21 il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Salisburgo. Questa la probabile formazione rossoblù. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro.

Sempre alle 21 ma in Conference League scende in campo la Fiorentina contro i greci dell'Aek Atene alla ricerca della prima vittoria nell'era Vanoli. Questa la probabile formazione viola. FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi; Gudmundsson; Dzeko.

La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di campionato. Occhi puntati sul big match tra Roma e Napoli, in programma domenica 30 novembre allo stadio Olimpico (ore 20:45), affidato a Davide Massa. Sabato 29 (ore 20:45) il Milan ospita la Lazio: a San Siro arbitrerà Giuseppe Collu di Cagliari. 

 

