Roma-Midtjylland, Bologna-Salisburgo, Fiorentina-AEK e Serie A: le ultimissime
All'Olimpico alle 18.45, la Roma ospita il Midtjylland, per il quinto appuntamento di Europa League. Questa la probabile formazione di Gasperini. ROMA (4-2-3-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
Alle 21 il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Salisburgo. Questa la probabile formazione rossoblù. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Fabbian, Cambiaghi; Castro.
Sempre alle 21 ma in Conference League scende in campo la Fiorentina contro i greci dell'Aek Atene alla ricerca della prima vittoria nell'era Vanoli. Questa la probabile formazione viola. FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Parisi; Gudmundsson; Dzeko.
La Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per la 13ª giornata di campionato. Occhi puntati sul big match tra Roma e Napoli, in programma domenica 30 novembre allo stadio Olimpico (ore 20:45), affidato a Davide Massa. Sabato 29 (ore 20:45) il Milan ospita la Lazio: a San Siro arbitrerà Giuseppe Collu di Cagliari.