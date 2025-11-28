Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 28 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Como-Sassuolo, Napoli, Fiorentina e Serie B: le ultimissime

Le probabili formaizoni dell'anticipo di Serie A. Gilmour sarà costretto a un lungo stop. Le dure parole di Dzeko dopo la sconfitta della viola contro l'Aek. Vivarini sulla panchina del Bari
2 min
Tagscomo-sassuolonapoliFiorentina

 

 

Si apre oggi alle 20.45 la 13a giornata di Serie A con Como-Sassuolo. Queste le probabili formazioni. COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Diego Carlos, Valle; da Cunha, Perrone; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Fali Candé; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Fadera.

Brutta tegola in casa Napoli legata alle condizioni di Billy Gilmour, affetto da una seria pubalgia. Il giocatore è volato a Londra per un consulto. Dalle indiscrezioni filtra che l'ipotesi più accreditata sia quella dell'operazione. Il possibile intervento, però, potrebbe constringere il Napoli a tornare sul mercato a gennaio, visti i tempi di recupero di circa 45 giorni.

Edin Dzeko furioso alla fine di Fiorentina-Aek Atene 0-1: "Possiamo dire anche facciamo cagare, non è un problema. Stiamo facendo male? Sì, è vero. Magari non ci meritiamo questa maglia? Va bene, magari è così, anche questo non è un problema. Ma quando gioco in casa vorrei che un tifoso mi aiutasse, non che mi fischiasse dopo ogni palla persa. Perché poi diventa difficile".

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata ieri 27 novembre: Vincenzo Vivarini è il nuovo allenatore del Bari, che lo ha scelto per sosituire alla guida della squadra (17ª in Serie B dopo l'ultimo ko con il Frosinone) l'esonerato Fabio Caserta.

 

