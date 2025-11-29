Genoa-Verona, Parma-Udinese, Juve-Cagliari e Milan-Lazio: le ultimissime
Il sabato di Serie A si apre alle 15 con Genoa-Verona. Queste le probabili formazioni. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colmbo, Vitinha. VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nellson, Frese; Belghali, Gagliardini, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.
Stesso orario per Parma-Udinese. Queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Goglichidze, Solet, Bertola; Zemura, Atta, Karlström, Ekkelenkamp, Zanoli; Zaniolo; Davis.
All'Allianz Stadium di Torino alle 18 si affrontano Juventus e Cagliari. Queste le probabili formazioni. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli,K. Thuram; Kostic, McKennie, Yildiz; Vlahovic. CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Felici, Folorunsho; S. Esposito.
A San Siro alle 20.45 va in scena l'affascinante confronto tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le probabili formazioni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.