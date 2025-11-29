Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Genoa-Verona, Parma-Udinese, Juve-Cagliari e Milan-Lazio: le ultimissime

Genoa-Verona, Parma-Udinese, Juve-Cagliari e Milan-Lazio: le ultimissime

Le probabili formazioni dei match di oggi
2 min
TagsGenoa-VeronaParma-UdineseJuve-Cagliari

 

 

Il sabato di Serie A si apre alle 15 con Genoa-Verona. Queste le probabili formazioni. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colmbo, Vitinha. VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nellson, Frese; Belghali, Gagliardini, Al Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban.

Stesso orario per Parma-Udinese. Queste le probabili formazioni. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Goglichidze, Solet, Bertola; Zemura, Atta, Karlström, Ekkelenkamp, Zanoli; Zaniolo; Davis. 

All'Allianz Stadium di Torino alle 18 si affrontano Juventus e Cagliari. Queste le probabili formazioni. JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso; Locatelli,K. Thuram; Kostic, McKennie, Yildiz; Vlahovic. CAGLIARI (4-5-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Felici, Folorunsho; S. Esposito.

A San Siro alle 20.45 va in scena l'affascinante confronto tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. Queste le probabili formazioni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS