domenica 30 novembre 2025
Milan-Lazio, Juve-Cagliari, Roma e Napoli: le ultimissime

Termina 1-0 per i rossoneri il big match della serata. Gli uomini di Spalletti ribaltano il risultato contro gli isolani. I convocati di Gasperini per la gara di domenica sera. Gilmour si opera: ecco quando
Una rete di Leao (oltre a un grande intervento di Maignan) è sufficiente per battere la Lazio. Con questi tre punti Allegri si trova davanti a tutti in classifica, in attesa di Roma-Napoli. Polemiche sul finale, in seguito a un rigore richiesto dalla Lazio per un presunto tocco con il gomito di Pavlovic. Espulsi Allegri e Ianni, vice di Sarri. 

Dopo la vittoria nella trasferta di Champions League sul campo del Bodo/Glimt, la Juve di Luciano Spalletti torna a gioire anche in campionato, superando in rimonta il Cagliari (2-1) con una doppietta di Yildiz.

Sono ventiquattro i giocatori a disposizione di Gian Piero Gasperini per Roma-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A in programma domani, domenica 30 novembre, alle 20:45, allo stadio Olimpico. Nell'elenco figurano anche Koné e El Aynaoui.

Tutto confermato: Billy Gilmour dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Il centrocampista del Napoli era uscito al 38' del primo tempo durante la sfida al Maradona contro il Como per un problema dovuto alla pubalgia. Il calciatore si opererà lunedì a Londra e saranno intorno ai 45 i giorni di stop.

 

 

 

