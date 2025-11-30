Corriere dello Sport.it
domenica 30 novembre 2025
Roma-Napoli, Atalanta-Fiorentina, Pisa-Inter e Lazio: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i match di oggi. Il post social della Lazio dopo il rigore non concesso
2 min
Uno stadio Olimpico tutto esaurito sarà la cornice del derby del Sole, Roma-Napoli. Queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

Alle 18 Palladino incontra alla New Balance Arena la Fiorentina di Vanoli, sempre più in crisi. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Fortini, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Piccoli, Kean. 

Alle 15 la gara tra Pisa e Inter, queste le probabili formazioni. PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori; Moreo, Nzola. INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, L.Martinez. 

"Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi". Poche parole pubblicate tramite i profili social, così la Lazio ha espresso tutta la sua amarezza e la sua rabbia per il rigore negato dall'arbitro Collu in pieno recupero contro il Milan. Il club biancoceleste ha comunque scelto il silenzio stampa alla fine della sfida di San Siro, persa 1-0.

 

 

