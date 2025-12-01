Corriere dello Sport.it
lunedì 1 dicembre 2025
Lutto nel tennis: Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni

Ci lascia l'unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Era malato da tempo
Il tennis in lutto, è morto a 92 anni Nicola Pietrangeli. La leggenda a cui dal 2006 è stato intitolato il vecchio "Stadio della pallacorda" al Foro Italico di Roma. Era malato da tempo, il presidente della Fitp Binaghi gli aveva dedicato un pensiero nell'ultima Coppa Davis, per la prima volta giocata senza la sua presenza. L'unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. 

È ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12). Ha formato con Orlando Sirola la coppia più vincente di sempre nella manifestazione (34 successi in 42 partite) ma l’ha vinta solo da capitano, nel 1976. Il suo merito maggiore, ha sempre dichiarato, è stato l’aver portato l’Italia in Cile, aver vinto la partita sul piano diplomatico e politico contro chi spingeva per il boicottaggio come forma di protesta contro il regime del generale Augusto Pinochet. 

Nato a Tunisi l'11 settembre 1933 da famiglia italiana, Pietrangeli ha scritto alcune delle pagine più belle del tennis italiano, diventando il simbolo di un'epoca in cui il talento e l'eleganza contavano più della potenza.

 

