Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Juve-Udinese, Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime

Juve-Udinese, Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime

Questa sera la sfida degli ottavi di Coppa Italia. Al club nerazzurro piace un portiere e un esterno destro. Lesione di alto grado per Vlahovic. Follia a Nizza: giocatori aggrediti da ultras
2 min
TagsJuve-UdineseIntervlahovic

 

 

La Juventus fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia contro l'Udinese stasera alle 21. Queste le probabili formazioni. JUVE (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Kalulu; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; David, Openda. UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Piotrowski, Zemura; Bayo, Buksa. 

L’Inter non ha mai smesso di pensare a Guglielmo Vicario. Il Tottenham non lo ha messo in vendita, ma il suo prezzo potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. Occhi anche su Marco Palestra che  tornerà all’Atalanta che si troverà un enorme patrimonio: serviranno almeno 40 milioni.

Brutte notizie in casa Juve in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic, uscito dal campo durante la partita contro il Cagliari in lacrime. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Rischia un lungo stop, almeno tre mesi.

Scioccante aggressione ai calciatori del Nizza da parte di una frangia di tifosi della squadra che sta vivendo un momento di difficoltà da un mese. I giocatori sono stati vittime di un agguato da parte di un decine di ultras nel centro di allenamento, al rientro dalla partita persa 3-1 in casa del Lorient, domenica pomeriggio.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS