Juve-Udinese, Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime
La Juventus fa il suo esordio in questa edizione della Coppa Italia contro l'Udinese stasera alle 21. Queste le probabili formazioni. JUVE (3-5-2): Di Gregorio; Gatti, Kelly, Kalulu; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Koopmeiners, Kostic; David, Openda. UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Piotrowski, Zemura; Bayo, Buksa.
L’Inter non ha mai smesso di pensare a Guglielmo Vicario. Il Tottenham non lo ha messo in vendita, ma il suo prezzo potrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro. Occhi anche su Marco Palestra che tornerà all’Atalanta che si troverà un enorme patrimonio: serviranno almeno 40 milioni.
Brutte notizie in casa Juve in merito alle condizioni di Dusan Vlahovic, uscito dal campo durante la partita contro il Cagliari in lacrime. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Rischia un lungo stop, almeno tre mesi.
Scioccante aggressione ai calciatori del Nizza da parte di una frangia di tifosi della squadra che sta vivendo un momento di difficoltà da un mese. I giocatori sono stati vittime di un agguato da parte di un decine di ultras nel centro di allenamento, al rientro dalla partita persa 3-1 in casa del Lorient, domenica pomeriggio.