martedì 2 dicembre 2025
Juve-Udinese, Rocchi, Milan e Napoli: le ultimissime

I bianconeri vincono in Coppa Italia. Le parole del dirigente del CAN. Una giornata di squalifica per Allegri. Gilmour si è operato
2 min
La Juve si impone per 2-0 sull’Udinese negli ottavi di finale e passa così il turno. Decisivo l’autogol  di Palma e la rete di Locatelli su rigore.

"Il tocco di gomito di Pavlovic nel recupero di Milan-Lazio? Meritava un check di quindici secondi. Non è rigore, ma non è mai fallo alla difesa. La decisione giusta era calcio d’angolo". Così il responsabile della CAN di Serie A e B, Gianluca Rocchi, nel corso di Open Var. Nel format di Dazn, Rocchi è entrato nel dettaglio della decisione più controversa della tredicesima giornata di Serie A. 

Mano pesante del giudice sportivo dopo Milan-Lazio. Max Allegri, l'allenatore dei rossoneri, è stato squalificato per una giornata, inoltre dovrà pagare una multa di 10.000 euro.

Billy Gilmour ha aggiornato personalmente i tifosi dopo l’operazione per risolvere la pubalgia. Il centrocampista del Napoli, sottoposto ieri a un intervento chirurgico a Londra, ha pubblicato un messaggio sui social: “L'inizio della strada verso la guarigione dopo un intervento chirurgico riuscito”, ha scritto accompagnando le parole con una foto dal letto d’ospedale. 

 

