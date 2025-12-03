Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari, Inter-Venezia e Lazio: le ultimissime

Le probabili formazioni delle gare di Coppa Italia. Sarri torna a parlare dopo la sfida contro il Milan
2 min
TagsAtalanta-GenoaNapoli-CagliariInter-Venezia

 

 

Alle 15 il Genoa fa visita all'Atalanta in occasione della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, de Roon, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Maldini; Krstovic. GENOA (4-4-2): Sommariva; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Thorsby, Masini, Stanciu, Ellertsson; Ekhator, V. Carboni.

Alle 18, sempre in Coppa Italia il Napoli di Antonio Conte fa il suo esordio contro il Cagliari. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Elmas, Vergara, Spinazzola; Politano, Ambrosino; Lucca. CAGLIARI (5-3-2): Caprile; Di Pardo, Pintus, Luperto, Rodriguez, Idrissi; Adopo, Rog, Gaetano; Kiliçsoy, Luvumbo.

La gara delle 21 sarà Inter-Venezia. Queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Diouf, Cocchi; M. Thuram, F. P. Esposito. VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Sidibé, Venturi; Compagnon, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Fila, Adorante.

Maurizio Sarri torna a parlare dopo il silenzio stampa imposto dalla società al termine della sfida di campionato contro il Milan. L’allenatore laziale ha rilasciato un’intervista esclusiva a microfoni di Mediaset: "Non abbiamo nessuna rivalsa ma mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta rispetto alle panchine. L'arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto”.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

