Lazio-Milan, Bologna, Roma e Flamengo: le ultimissime

A pochi giorni dalla sfida ricca di polemiche in campionato, Lazio e Milan si affrontano di nuovo, in Coppa Italia alle 21. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu.Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.

Riecco Ciro Immobile. L'attaccante torna tra i convocati del Bologna a tre mesi di distanza dall'ultima volta, dall'infortunio accusato nei primi minuti della prima giornata di campionato contro la Roma. Italiano ha inserito nuovamente l'ex capitano della Lazio tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Parma, in programma oggi alle 18.

La Roma starebbe avanzando a fari spenti su Yuri Alberto, il centravanti brasiliano che il Corinthians valuta tra i 20 e i 25 milioni. Il club avrebbe già incontrato gli agenti insieme a Rodrygo, oggi stella del Real Madrid. In Brasile si dicono certi che lo scoglio economico possa essere superato venendo anche incontro alle esigenze di Trigoria.

Anno d'oro per il Flamengo che chiude con un turno di anticipo la lotta al titolo e, per l'ottava volta, si laurea campione del Brasile. Danilo e compagni qualche giorno fa hanno vinto anche la Coppa Libertadores.