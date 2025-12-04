Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lazio-Milan, Bologna, Roma e Flamengo: le ultimissime

Lazio-Milan, Bologna, Roma e Flamengo: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per il match di stasera. Immobile tra i convocati per la gara delle 18. Il piano per arrivare a Yuri Alberto. La formazione di Rio vince il campionato brasiliano
2 min
TagsLazio-MilanRomaFlamengo

 

 

A pochi giorni dalla sfida ricca di polemiche in campionato, Lazio e Milan si affrontano di nuovo, in Coppa Italia alle 21. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu.Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao.

Riecco Ciro Immobile. L'attaccante torna tra i convocati del Bologna a tre mesi di distanza dall'ultima volta, dall'infortunio accusato nei primi minuti della prima giornata di campionato contro la Roma. Italiano ha inserito nuovamente l'ex capitano della Lazio tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro il Parma, in programma oggi alle 18. 

La Roma starebbe avanzando a fari spenti su Yuri Alberto, il centravanti brasiliano che il Corinthians valuta tra i 20 e i 25 milioni. Il club avrebbe già incontrato gli agenti insieme a Rodrygo, oggi stella del Real Madrid. In Brasile si dicono certi che lo scoglio economico possa essere superato venendo anche incontro alle esigenze di Trigoria. 

Anno d'oro per il Flamengo che chiude con un turno di anticipo la lotta al titolo e, per l'ottava volta, si laurea campione del Brasile. Danilo e compagni qualche giorno fa hanno vinto anche la Coppa Libertadores.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS