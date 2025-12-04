Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Lazio, Bologna, Copa del Rey e Olimpiadi: le ultimissime

I biancocelesti e i rossoblù superano Milan e Parma. Le ultime dalla Spagna. Arrivata in Italia la fiaccola olimpica
2 min
TagsLazioBolognaCopa del Rey

 

 

La Lazio centra l'obiettivo quarti di finale di Coppa Italia e si prende una bella rivincita sul Milan dopo la sconfitta in campionato di cinque giorni fa. L'ottavo di finale allo Stadio Olimpico finisce 1-0 per i biancocelesti grazie al gol decisivo di Zaccagni che manda in festa i tifosi. Sarri sfiderà il Bologna detentore del titolo nel prossimo turno

Ci pensa Santiago Castro a risolvere una situazione che si era fatta difficile. Il Bologna batte il Parma 2-1 al Dall'Ara e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. I campioni in carica del torneo accedono al prossimo turno grazie al gol arrivato nel finale che porta la firma dell’argentino.

Il Celta Vigo batte ai rigori il Sant Andreu, formazione di quarta serie spagnola, e vola ai sedicesimi di finale di Coppa del Re. Stacca il pass per il prossimo turno anche il Rayo Vallecano. I madrileni vincono 2-1, dopo i tempi supplementari, sul campo del Real Avila 

Emozione all'aeroporto romano di Fiumicino dove poco dopo le 17.10 è atterrata la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, che ha viaggiato a bordo del volo ITA Airways siglato ‘Ciro Ferrara' proveniente da Atene tornando così in Italia vent'anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006 .

 

