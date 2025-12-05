Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Mondiali 2026, Lazio, Coppa d'Africa e Genoa: le ultimissime

Dove seguire oggi il sorteggio. Milinkovic-Savic Tribuna Tevere nel match contro il Milan. I giocatori della Serie A già convocati. I rossoblù in visita ai bambini dell'Ospedale Gaslini
2 min
TagsMondiali 2026LazioCoppa d'Africa

 

 

Oggi 5 dicembre ci sarà il sorteggio, a Washington, dei gironi del Mondiale 2026. La leggenda della FIFA ed ex capitano dell'Inghilterra Rio Ferdinand condurrà l'evento che si terrà alle ore 18 italiane. Appuntamento in diretta TV su Rai 2, sui canali Sky Sport, Dazn, in live-streaming su NOW, SkyGo e il sito ufficiale della FIFA.

Milinkovic-Savic è tornato all'Olimpico in occasione della sfida tra Lazio e Milan di Coppa Italia. Il serbo è stato omaggiato dai tifosi tra cori e striscioni, seguendo la partita proprio vicino a loro come testimoniano i numerosi video apparsi sui social. Tra questi anche un filmato durante il gol di Zaccagni, con l'Olimpico che esplode di gioia e l'esultanza sfrenata di Milinkovic.

L'edizione 2025 della Coppa d'Africa, in programma in Marocco fra poco più di due settimane, porterà via diversi giocatori dalla Serie A. Per ora, questi sono i nomi dei convocati che partiranno dal nostro campionato: Gaspar, Modesto, Luvumbo, Nzola, Okoye, Dele-Bashiru, Akinsanmiro, Lookman, Coulibaly, Banda.

Con alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia, il Genoa riparte dal Natale e dai regali che scaldano il cuore. La squadra rossoblù insieme a Daniele De Rossi e al dg Ricciardella sono andati in visita all'ospedale pediatrico genovese Giannina Gaslini per portare sorrisi e risate ai reparti di Emato-Onco, Ortopedia, Neurochirurgia, Nefrologia, Piattaforma Neuro-Gastro. 

 

