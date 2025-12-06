Inter-Como, Sassuolo-Fiorentina, Verona-Atalanta e Napoli: le ultimissime

A San Siro l'Inter ospita il Como. Chivu conferma la coppia Lautaro-Thuram, due cambi previsti rispetto alla formazione vista a Pisa con il ritorno dal 1' di Carlos Augusto e Zielinski. Dubbi sugli esterni per Fabregas con Posch e Valle in ballottaggio con Smolcic e Moreno.

Il Sassuolo torna a giocare in casa senza l'infortunato Berardi. Al suo posto spazio a Volpato. La Fiorentica cambia qualcosa per centrare la prima vittoria in campionato. Vanoli schiererà Piccoli accanto a Kean in attacco. Squalificato Pongracic.

Il Verona ospita l'Atalanta al Bentegodi: la squadra di Palladino vuole proseguire il trend positivo dopo le 3 vittorie di fila in tutte le competizioni e si affida ancora a Scamacca in attacco, con De Ketelaere e Lookman a supporto. Zanetti costretto a fare punti, l'Hellas è ultimo e in caso di nuova sconfitta potrebbero tornare a farsi insistenti le voci di un possibile esonero

“Ci siamo chiariti tra di noi, con il Mister, che comunque ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Siamo contenti di aver ritrovato questo spirito, questa energia: speriamo di proseguire in questo modo”. Alessandro Buongiorno, nel corso dell'intervista “Il mio Derby da Supereroi” su DAZN ha spiegato il momento positivo del Napoli in vista della sfida contro la Juventus.