Verona-Atalanta, Inter-como, Sassuolo-Fiorentina e Roma: le ultimissime

Dopo 14 giornate arriva la prima vittoria in campionato del Verona, che nella nebbia del Bentegodi trova un insperato successo, battendo meritatamente la lanciatissima Atalanta di Palladino per 3-1. A segno Belghali, Giovane, Bernede e Scamacca su rigore.

L'Inter torna capolista per una notte dopo il rotondo successo sul Como nell'anticipo della 14ª giornata di Serie A. La squadra di Chivu impartisce una durissima lezione alla giovane creatura di Fabregas, imponendosi con un roboante 4-0.

Prosegue senza sosta la crisi della Fiorentina: la squdra di Vanoli crolla 3-1 sul campo del Sassuolo e resta inchiodata all'ultimo posto in classfica a 6 punti. Al 'Mapei Stadium.

Wesley non convocato per il match contro il Cagliari. Gasperini ha aspettato la fine dell’allenamento odierno a Trigoria per valutare le condizioni del brasiliano, che da ieri percepiva dolore al retto femorale sinistro. Gli esami hanno evidenziato una contrattura, che ha suggerito allo staff una certa prudenza per evitare problemi peggiori.