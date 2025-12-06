Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Verona-Atalanta, Inter-como, Sassuolo-Fiorentina e Roma: le ultimissime

Verona-Atalanta, Inter-como, Sassuolo-Fiorentina e Roma: le ultimissime

Al Bentegodi termina 3-1. Chivu vola al primo posto. Continua la crisi della Fiorentina. Roma, Wesley non convocato per Cagliari
2 min
TagsVerona-AtalantaRomaSassuolo-Fiorentina

 

 

Dopo 14 giornate arriva la prima vittoria in campionato del Verona, che nella nebbia del Bentegodi trova un insperato successo, battendo meritatamente la lanciatissima Atalanta di Palladino per 3-1. A segno Belghali, Giovane, Bernede e Scamacca su rigore.

L'Inter torna capolista per una notte dopo il rotondo successo sul Como nell'anticipo della 14ª giornata di Serie A. La squadra di Chivu impartisce una durissima lezione alla giovane creatura di Fabregas, imponendosi con un roboante 4-0.

Prosegue senza sosta la crisi della Fiorentina: la squdra di Vanoli crolla 3-1 sul campo del Sassuolo e resta inchiodata all'ultimo posto in classfica a 6 punti. Al 'Mapei Stadium.

Wesley non convocato per il match contro il Cagliari. Gasperini ha aspettato la fine dell’allenamento odierno a Trigoria per valutare le condizioni del brasiliano, che da ieri percepiva dolore al retto femorale sinistro. Gli esami hanno evidenziato una contrattura, che ha suggerito allo staff una certa prudenza per evitare problemi peggiori.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS