Cagliari-Roma, Lazio-Bologna, Napoli-Juve e Inter Miami: le ultimissime
Dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Napoli, la Roma ricomincia la salita verso il primo posto dalla sfida contro il Cagliari delle 15. Queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Palestra, Borrelli, S. Esposito. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.
Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan, la Lazio vuole tornare a vincere anche in campionato ospitando alle 18 il Bologna all'Olimpico. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, N. Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
Big match al Maradona alle 20.45 con la sfida tra Napoli e Juve. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
L'Inter Miami si laurea per la prima volta campione Mls, battendo in finale i Vancouver Whitecaps al "Chase Stadium" di Fort Lauderdale. Finisce 3-1 per la squadra allenata da Javier Mascherano, che alza al cielo il "Philip F. Anschutz Trophy".