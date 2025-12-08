Napoli-Juve, Lazio-Bologna, Cagliari-Roma e Formula 1: le ultimissime

Il Napoli supera la Juve. Il Napoli, che una settimana fa aveva vinto all'Olimpico contro la Roma, con il 2-1 di questa sera, resta al primo posto in classifica: 31 punti, Inter seconda a 30. La Juve è a 23, settima.

Termina 1-1 all'Olimpico la gara tra Lazio e Bologna. Due gol, quelli di Isaksen e Odgaard nel primo tempo, molteplici occasioni e diversi protagonisti anche nella seconda frazione. Ravaglia su tutti in positivo, fenomenale in almeno tre occasioni, Gila in negativo dopo l'espulsione. Biancocelesti decimi a 19 punti, emiliani quinti a 25.

Con un gol di Gaetano all'82' Cagliari-Roma termina 1-0. Vittoria all'Unipol Domus per i rossoblù di Pisacane, reduci dalla sconfitta a Torino contro la Juventus. Seconda battuta d'arresto consecutiva per i giallorossi di Gasperini dopo lo stop all'Olimpico contro il Napoli.

Lando Norris è il nuovo campione del mondo per la prima volta in carriera. L'inglese chiude sul podio in terza posizione il Gran Premio di Abu Dhabi e si assicura il trionfo, nonostante la vittoria di Verstappen e il secondo posto di Piastri, sacrificato dalla McLaren. Buon finale per le Ferrari, con Leclerc quarto.