Pisa-Parma, Udinese-Genoa, Torino-Milan e Folorunsho: le ultimissim

La Serie A non si ferma in questo 8 dicembre. Alle 15 scendono in campo Pisa e Parma, queste le probabili formazioni. PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Albiol, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, M'Bala Nzola. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Lovik, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino.

Alle 18 scendono in campo Udinese e Genoa. Queste le probabili formazioni. UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Miller, Zemura; Zaniolo, Davis. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

Si chiude la 14a giornata di Serie A alle 20.45 con Torino-Milan, queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Ngonge, Adams. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku.

Michael Folorunsho, protagonista di un episodio censurabile avvenuto durante la sfida tra il Cagliari e la Roma con insulti irripetibili rivolti alla madre del difensore giallorosso Hermoso, si è scusato sui social per l'accaduto: "Non posso che chiedere scusa. In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c'era tensione e ad una offesa ho risposto con un'altra".