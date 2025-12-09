Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Inter-Liverpool, Brescia, tennis e Nba: le ultimissime

Come dovrebbero scendere in campo le squadre stasera. Probabile l'arrivo di Corini. Svelata l'entry list degli Australian Open. Le ultime dal basket Usa
L’Inter affronta il Liverpool nella sesta giornata di Champions League. Nerazzurri con il dubbio Akanji in difesa (febbre), mentre i Reds sono senza Salah (escluso per scelta di Slot) e Gakpo (problema all'inguine). Chiesa non è migliorato dall'influenza e non si aggrega ai compagni a Milano.

Fatale la sconfitta nel derby con il Lumezzane per Aimo Diana, che è stato esonerato dall'Union Brescia. Al suo posto in panchina potrebbe arrivare una vecchia conoscenza delle Rondinelle. Al posto di Diana, il nome caldo sarebbe quello di Eugenio Corini.

È stata pubblicata l'entry list degli Australian Open, il primo torneo Slam della stagione in programma dal 12 gennaio all'1 febbraio 2026. A guidare l'ordine delle teste di serie c'è il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che a Melbourne non si è mai spinto oltre i quarti di finale raggiunti nel 2024 e nel 2025. Dietro di lui ovviamente Jannik Sinner, che punta invece al terzo titolo consecutivo in Australia. Presenti anche Alexander Zverev e Novak Djokovic, mentre non ci sarà il numero 15 del mondo Holger Rune, che continua il recupero dopo la rottura del tendine d’Achille. 

Successo di misura di Phoenix a Minneapolis, e San Antonio sorride a New Orleans. Con una prestazione equilibrata i Suns superano i Timberwolves 108-105, nonostante i 40 punti e i nove rimbalzi di Anthony Edwards.

 

