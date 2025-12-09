Inter-Liverpool, Brescia, tennis e Nba: le ultimissime

L’Inter affronta il Liverpool nella sesta giornata di Champions League. Nerazzurri con il dubbio Akanji in difesa (febbre), mentre i Reds sono senza Salah (escluso per scelta di Slot) e Gakpo (problema all'inguine). Chiesa non è migliorato dall'influenza e non si aggrega ai compagni a Milano.

Fatale la sconfitta nel derby con il Lumezzane per Aimo Diana, che è stato esonerato dall'Union Brescia. Al suo posto in panchina potrebbe arrivare una vecchia conoscenza delle Rondinelle. Al posto di Diana, il nome caldo sarebbe quello di Eugenio Corini.

È stata pubblicata l'entry list degli Australian Open, il primo torneo Slam della stagione in programma dal 12 gennaio all'1 febbraio 2026. A guidare l'ordine delle teste di serie c'è il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che a Melbourne non si è mai spinto oltre i quarti di finale raggiunti nel 2024 e nel 2025. Dietro di lui ovviamente Jannik Sinner, che punta invece al terzo titolo consecutivo in Australia. Presenti anche Alexander Zverev e Novak Djokovic, mentre non ci sarà il numero 15 del mondo Holger Rune, che continua il recupero dopo la rottura del tendine d’Achille.

Successo di misura di Phoenix a Minneapolis, e San Antonio sorride a New Orleans. Con una prestazione equilibrata i Suns superano i Timberwolves 108-105, nonostante i 40 punti e i nove rimbalzi di Anthony Edwards.