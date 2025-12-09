Inter-Liverpool, Atalanta-Chelsea, Lazio e Roma: le ultimissime

Serata amara a San Siro per la 6ª giornata di Champions League, che vede l'Inter capitolare contro il Liverpool di Slot, che si impone per 1-0 grazie al rigore trasformato nel finale da Szoboszlai. Un penalty concesso dopo intervento del Var ed a lungo contestato dai nerazzurri, agganciati ora a quota 12 punti in classifica proprio dai Reds.

Serata magica per l'Atalanta: 2-1 alla New Balance Arena contro il Chelsea. Joao Pedro la sblocca, Scamacca, al suo primo gol in Champions League, e De Ketelaere firmano la rimonta.

Gustav Isaksen, in gol contro il Bologna, è rimasto negli spogliatoi durante l'intervallo. Oggi si è sottoposto alle visite strumentali, che hanno evidenziato una "lesione di basso grado a carico dell'adduttore sinistro". Il calciatore rischia di rientrare solo nel 2026 (prima della fine dell'anno solare la Lazio affronterà Parma, Cremonese e Udinese).

Evan N'Dicka è stato convocato dalla Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa. Il difensore della Roma ha ricevuto la chiamata dalla sua nazionale per il torneo in programma tra il 21 dicembre e il 18 gennaio 2026. Brutte notizie per i giallorossi che perderanno un pilastro della difesa in una fase clou del campionato. Il club è costretto a lasciar partire il giocatore entro il 15 dicembre.