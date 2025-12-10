Benfica-Napoli, Juve-Pafos, Roma e Inter: le ultimissime

Allo stadio Da Luz sarà nuovamente Mourinho contro Conte. Alle 21 si gioca Benfica-Napoli, questa la probabile formazione partenopea. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund.

Sempre alle 21 all'Allianz Stadium la Juve ospita il Pafos. Queste le probabili scelte di Spalletti. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David.

La Roma crede nell'affare Zirkzee. C’è da lavorare sulle commissioni, troppo alte ma rinviabili alla prossima estate, e sulle richieste dello United, che vorrebbe monetizzare già da gennaio. Ma il piano giallorosso è chiaro: prestito oneroso da circa 5 milioni più obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions.

L'Inter perde Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi per infortunio. Il centrocampista turco si è fermato da solo al 10' a causa di una contrattuta all'adduttore. Il centrale italiano, invece, si è fermato alla mezzora per un risentimento al flessore. Ora resta da capire l'entità dei due infortuni con tutti i controlli del caso a cui si sottoporranno nelle prossime ore.