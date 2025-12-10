Napoli, Juve, Roma e Bologna: le ultimissime

Il Napoli cade in Champions League: 2-0 all'Estadio Da Luz contro il Benfica. Un gol per tempo per la squadra di Mourinho. Rios la sblocca nel primo, poi serve l'assist perfetto per il gol magnifico di tacco per Barreiro.

Dopo il successo sul campo del Bodo Glimt, la Juventus ottiene la seconda vittoria consecutiva nella fase campionato della Champions League. I bianconeri, dopo un primo tempo di sofferenza, sconfiggono 2-0 i ciprioti del Pafos allo Stadium, grazie alle reti segnate da McKennie e David nella ripresa.

Gasperini nella conferenza della vigilia ha parlato della questione Ferguson: "Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ha avuto tante opportunità. Lo vogliamo aspettare? Certo che lo vogliamo fare. Deve fare meglio, non tanto dal punto di vista tecnico ma anche umano.

Dopo il pareggio sul campo della Lazio, il Bologna si rituffa nell'Europa League. I rossoblù di Vincenzo Italiano affronteranno il Celta Vigo in una sfida valida per la sesta giornata della fase campionato di Europa League. "Vogliamo provare ad entrare nelle prime otto, ma anche nelle ventiquattro per quanto mi riguarda non cambia niente. Ci sono ancora nove punti a disposizione, cercheremo di fare il possibile per centrare il secondo turno", ha detto il tecnico Vincenzo Italiano