giovedì 11 dicembre 2025
Celtic-Roma, Celta Vigo-Bologna, Fiorentina-Dinamo Kiev e Lazio: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i match d'Europa e Conference di oggi. Sunderland su Guendouzi
2 min
La Roma di Gian Piero Gasperini alle 21 si rituffa in Europa League per affrontare gli scozzesi del Celtic. Questa la probabile formazione giallorossa. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. 

Dopo il pareggio con la Lazio in campionato, il Bologna torna in campo in Europa League per affrontare alle 21 il Celta Vigo. Queste le probabili scelte di Italiano. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Dallinga.

La Fiorentina in crisi torna a calcare il palcoscenico della Uefa Conference League. Alle 18.45 al Franchi affronta la Dinamo Kiev. Questa la probabile formazione viola. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodò, Mandragora, Nicolussi, Ndour, Fortini; Piccoli, Dzeko. 

Su Guendouzi c’è l’interesse del Sunderland allenato da Le Bris, tecnico che il laziale ha incrociato al Lorient. Il club starebbe preparando un’offerta. Attualmente nono in una classifica corta, per lotta per la Champions cerca rinforzi a centrocampo. Il mediano era costato 13 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili, al Marsiglia spetta il 10% dell’eventuale rivendita.

 

