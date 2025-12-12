Lecce-Pisa, Napoli, Lazio e tennis: le ultimissime

Si apre la 15a giornata di Serie A con l'anticipo Lecce-Pisa. Queste le probabili formazioni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic. PISA (3-5-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Meister, Moreo.

Potrebbe cambiare il destino di Lorenzo Lucca. Il Napoli valuta la possibilità di cederlo in prestito a gennaio per consentirgli di mettersi in vetrina e ritrovare quelle occasioni che in questo periodo sta avendo a fasi alterne. La volontà di Lucca di rimanere e di continuare a poter dimostrare il proprio valore a Napoli.

Il mercato della Lazio, alla riapertura, sarà più che mai labirintico. Sarri punterebbe sui big o su esuberi di top club. Ma i nomi oggi spendibili sono Ilic del Torino, che Cairo non svende, o Samardzic dell’Atalanta. Siamo sempre su prezzi da almeno 12-15 milioni. Per il primo s’era pensato allo scambio con Noslin, è da valutare dopo i segnali dati dall’olandese giocando part-time.

Carlos Alcaraz è stato celebrato per il suo comportamento sportivo dentro e fuori dal campo dai suoi colleghi. Lo spagnolo si è aggiudicato per la seconda volta il premio Stefan Edberg Sportsmanship Award 2025. La prima volta lo aveva ricevuto nel 2023.