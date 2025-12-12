Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Lecce, Juve, Serie B e Primavera: le ultimissime

I salentini superano il Pisa. La nota della società dopo l'offerta di Tether. Il Palermo batte la Samp. La Lazio si aggiudica il derby
Serie A juve Serie B

 

 

Colpo salvezza del Lecce che batte 1-0 il Pisa e conquista la seconda vittoria casalinga di fila. Nell'anticipo del venerdì dello stadio 'Via del Mare', valido per la 15esima giornata di Serie A, i giallorossi salentini passano nella ripresa con la zampata di Stulic

"Non sono in corso negoziazioni riguardanti la vendita di una quota della Juventus". Un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli, "smentisce categoricamente recenti rumors di stampa". Al termine di una giornata molto intensa, tra rumors legati a presunti interessamenti legati a investitori arabi e offerte vincolanti, la Exor ribadisce la volontà di non prendere in considerazione offerte per il pacchetto azionario del club bianconero. 

Una rete di Le Douaron regala al Palermo la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo i successi con Carrarese ed Empoli, i rosanero battono anche la Sampdoria e si portano a quota 29 punti in classifica, scavalcando momentaneamente Modena, Venezia e Cesena. 

Finale a sorpresa al Tre Fontane con la Lazio che torna a imporsi in casa della Roma in un derby Primavera dopo quasi sei anni. I biancocelesti passano 2-1 in rimonta e trovano una vittoria pesante anche in chiave classifica, con la squadra di Punzi che si allontana dalla zona retrocessione.

 

