Torino-Cremonese, Parma-Lazio, Atalanta-Cagliari e Inter: le ultimissime
Il sabato di Serie A si apre alle 15 con Torino-Cremonese, queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Alle 18 scendono in campo Parma e Lazio, queste le probabili formazioni. PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
Alla New Balance Arena alle 20.45 l'Atalanta ospita il Cagliari, queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Folorunsho; Palestra, S.Esposito, Gaetano.
Se Martinez non è destinato a diventare il primo portiere, mentre Sommer andrà via, l'Inter segue una vecchia conoscenza. Vicario ha cominciato ad accarezzare l’idea di tornare in Italia, ma il Tottenham non lo lascerebbe andare via per meno di 25-30 milioni. Poi c'è Atubolu, 23enne numero uno del Friburgo. Nel suo contratto c’è una clausola di uscita che si aggira attorno ai 15-16 milioni di euro.