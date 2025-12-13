Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Torino-Cremonese, Parma-Lazio, Atalanta-Cagliari e Inter: le ultimissime

Torino-Cremonese, Parma-Lazio, Atalanta-Cagliari e Inter: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i match della giornata. Vicario o Atubolu per la porta nerazzurra
2 min
TagsTorino-CremoneseParma-LazioAtalanta-Cagliari

 

 

Il sabato di Serie A si apre alle 15 con Torino-Cremonese, queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

Alle 18 scendono in campo Parma e Lazio, queste le probabili formazioni. PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

Alla New Balance Arena alle 20.45 l'Atalanta ospita il Cagliari, queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Folorunsho; Palestra, S.Esposito, Gaetano.

Se Martinez non è destinato a diventare il primo portiere, mentre Sommer andrà via, l'Inter segue una vecchia conoscenza. Vicario ha cominciato ad accarezzare l’idea di tornare in Italia, ma il Tottenham non lo lascerebbe andare via per meno di 25-30 milioni. Poi c'è Atubolu, 23enne numero uno del Friburgo. Nel suo contratto c’è una clausola di uscita che si aggira attorno ai 15-16 milioni di euro. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS