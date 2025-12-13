Atalanta-Cagliari, Parma-Lazio, Torino-Cremonese e Juve: le ultimissime

Dopo la vittoria contro la Roma il Cagliari crolla in casa dell'Atalanta. A regalare i tre punti alla Dea è Scamacca che si regala la doppietta con le reti all'11' e all'81'. La rete del momentaneo pareggio degli isolani porta la firma di Gaetano.

Lazio eroica: 1-0 in casa del Parma in nove uomini. Una rete di Noslin, all'82', ha regalato tre punti preziosissimi che sembravano impossibili da conquistare dopo le due espulsioni. La squadra di Sarri ha infatti chiuso la gara valida per la quindicesima giornata di Serie A in nove uomini per le espulsioni di Zaccagni e Basic.

Basta un gol di Vlasic a regalare i tre punti al Torino contro la Cremonese per respirare un po' in classifica. La prima vera occasione della partita arriva al 20' con Adams a cui Audero risponde con una gran parata. Il portiere ex Sampdoria non può nulla però sul tentativo da dentro l'area di Vlasic.

Exor non ha alcuna intenzione di lasciare la Juve, come ribadito dalla decisione del cda che ha respinto all'unanimità l'offerta di Tether relativa all'acquisizione di una partecipazione di controllo nella società bianconera. È quanto si legge in una nota della stessa holding proprietaria del club.