Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Napoli, Inter, Juve e Nba: le ultimissime

Napoli, Inter, Juve e Nba: le ultimissime

Come dovrebbero scendere in campo le squadre nella domenica della 15a di Serie A. Le ultime dal basket Usa
2 min
TagsNapooiInterjuve

 

 

Fascia sinistra con assenze importanti per Kosta Runjaic: dovrebbe toccare a Bertola dal 1'. Zaniolo-Davis in attacco. Nel Napoli Conte dovrebbe cambiarne solo uno rispetto al Benfica: dentro Spinazzola sulla sinistra per Olivera. In attacco sempre Neres e Lang con Hojlund. 

L’Inter fa visita al Genoa nel match di domenica alle 18. In casa nerazzurri dubbio tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro. Ballottaggio anche tra Mkhitaryan e Sucic. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco. Nel Genoa ancora out Ostigard, c'è Otoa in difesa al suo posto. Davanti conferme per la coppia Colombo-Vitinha. 

La domenica della 15^ giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con la sfida tra Bologna-Juventus. Nei padroni di casa in difesa torna dal 1' Lucumí, mentre in attacco il favorito è Dallinga. Tra i bianconeri dovrebbe tornare Thuram dal 1' a centrocampo, con Conceicao che si candida per una maglia da titolare, per affiancare Yildiz alle spalle di David. 

Saranno i Knicks di New York e gli Spurs di San Antonio a giocarsi (nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre) la finale di Nba Cup, dalla quale uscirà la terza vincitrice diversa in tre anni dopo Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks: questo il verdetto delle due semifinali.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS