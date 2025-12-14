Napoli, Inter, Juve e Nba: le ultimissime

Fascia sinistra con assenze importanti per Kosta Runjaic: dovrebbe toccare a Bertola dal 1'. Zaniolo-Davis in attacco. Nel Napoli Conte dovrebbe cambiarne solo uno rispetto al Benfica: dentro Spinazzola sulla sinistra per Olivera. In attacco sempre Neres e Lang con Hojlund.

L’Inter fa visita al Genoa nel match di domenica alle 18. In casa nerazzurri dubbio tra Esposito e Bonny per affiancare Lautaro. Ballottaggio anche tra Mkhitaryan e Sucic. A sinistra Carlos Augusto dovrebbe far riposare Dimarco. Nel Genoa ancora out Ostigard, c'è Otoa in difesa al suo posto. Davanti conferme per la coppia Colombo-Vitinha.

La domenica della 15^ giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con la sfida tra Bologna-Juventus. Nei padroni di casa in difesa torna dal 1' Lucumí, mentre in attacco il favorito è Dallinga. Tra i bianconeri dovrebbe tornare Thuram dal 1' a centrocampo, con Conceicao che si candida per una maglia da titolare, per affiancare Yildiz alle spalle di David.

Saranno i Knicks di New York e gli Spurs di San Antonio a giocarsi (nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre) la finale di Nba Cup, dalla quale uscirà la terza vincitrice diversa in tre anni dopo Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks: questo il verdetto delle due semifinali.