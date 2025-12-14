Bologna-Juve, Genoa-Inter, Udinese-Napoli e Fiorentina: le ultimissime

La Juve batte il Bologna 1-0 grazie al gol di Cabal. I bianconeri conquistano tre punti importantissimi, in una gara già ostica per gli emiliani, resa ancor più complicata dall'espulsione di Heggem al 69'. Spalletti sale al quinto posto in classifica a 26 punti.

La Serie A ha una nuova capolista solitaria: è l'Inter. La squadra di Chivu si rialza dopo la sconfitta in Champions League contro il Liverpool e, al "Ferraris", batte il Genoa di De Rossi per 1-2 grazie alle reti di Bisseck e Lautaro Martinez. Per i padroni di casa Vitinha accorcia le distanze, ma non basta.

Dopo lo stop in Champions League contro il Benfica, il Napoli di Conte si ferma anche in campionato. Nella 15ª giornata di Serie A gli azzurri vengono battuti dall'Udinese di Runjaic al Bluenergy Stadium di Udine per 1-0. Decisiva la bellissima rete di Ekkelenkamp, che frena gli azzurri.

La Fiorentina perde in casa lo scontro diretto contro il Verona e resta all'ultimo posto in classifica. Polemiche in città e contestazione dei tifosi, mentre nessun tesserato viola si è presentato davanti alle telecamere delle tv. Il club ha scelto di mandare la squadra in ritiro fino a data da destinarsi.