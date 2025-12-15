Roma-Como, Fiorentina, Milan e Supercoppa: le ultimissime

Napoli e Milan cadono e la Roma ne approfitta. Ancora di corto muso, una specialità in casa giallorossa, perché questa volta a farne le spese è il Como che cade 1-0 dopo il ko di sette giorni fa per 4-0 contro l'Inter. Alla squadra di Gasperini basta una rete di Wesley nella ripresa

La Fiorentina va avanti (per ora) con Vanoli: l'allenamento al Viola Park. In ritiro e in silenzio stampa, la squadra toscana al momento sta preparando con il tecnico di Varese le prossime sfide in Conference League e Serie A.

Oltre alla delusione per la mancata vittoria, al termine del match di campionato pareggiato a San Siro contro il Sassuolo, nel Milan c'era apprensione per le condizioni di Lorenzo Gabbia (uscito per infortunio nella ripresa). Il giorno dopo però arrivano buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri. Sollievo in casa rossonera infatti per le condizioni del difensore, che nel corso della gara contro gli emiliani aveva riportato "un trauma in iperestensione del ginocchio sinistro": gli accertamenti clinico-strumentali eseguiti nella mattinata di oggi (15 dicembre), hanno fatto sapere dal Milan, "hanno escluso lesioni capsulolegamentose e meniscali”.

Supercoppa Italiana, ufficiali le designazioni arbitrali per le semifinali: Napoli-Milan, in programma giovedì 18 dicembre, alle 20, sarà diretta da Luca Zufferli di Udine. Per Bologna-Inter, che si giocherà venerdì, sempre alle 20 italiane, è stato scelto Daniele Chiffi della sezione di Padova.