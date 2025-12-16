Lazio, Inter, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Lazio senza Basic per due turni "per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", questo si legge nel comunicato del Giudice sportivo. Salterà Cremonese e Udinese.

Denzel Dumfries è finito sotto i ferri per risolvere il problema alla caviglia sinistra che lo condizionava ormai da più di un mese. L'esterno destro dell'Inter ha chiuso anzitempo il suo 2025 e salterà anche la nuova edizione della Supercoppa Italiana.

Massimo Orlando, intervenuto nel prepartita di Fiorentina–Hellas Verona su Toscana TV, ha rivelato presunti retroscena clamorosi riguardanti l’intervallo della gara tra Fiorentina e Sassuolo: "Ci sono state mani addosso, bottiglie, sedie che volavano. Mi dicono che il Sassuolo abbia chiesto i danni perché hanno spaccato lo spogliatoio. Me lo hanno detto persone che sono sempre ben informate".

L'ATP ha deciso di prendere delle contromisure per contrastare il caldo estremo. Quando la temperatura supererà i 32.2 gradi per un periodo di tempo superiore a 15 minuti, il gioco sarà interrotto su tutti i campi outdoor. Inoltre, a fine secondo set sarà consentita una pausa di 10 minuti per farsi una doccia, cambiarsi i vestiti e ovviamente idratarsi.