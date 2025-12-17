Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 17 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Supercoppa Italiana, Inter, Como e Coppa Intercontinentale: le ultimissime

Ecco quanto possono incassare Inter, Milan, Napoli e Bologna. La richiesta della DInamo Zagabria per Valincic. Fatta per Sala all'Avellino. Psg-Flamengo: quando e dove seguire la finale
2 min
Supercoppa Italiana Inter Como

 

 

La vincitrice della Supercoppa Italiana porterà a casa 9,5 milioni di euro, più 1,5 garantiti per un’amichevole con la vincitrice della supercoppa saudita per un totale di 11; alla finalista andranno 6,7 milioni, alle due perdenti delle semifinali 2,4 a testa. Qualche briciola anche nelle casse di chi resta a casa: 2 milioni da dividere fra le altre 16 di A.

L'Inter continua a monitorare il mercato dei giovani calciatori croati. Così, dopo Mlacic dell'Hajduk Spalato, anche Valincic è stato accostato al club nerazzurro. L'esterno classe 2002 ha ricevuto anche altre offerte e viene valutato circa 10 milioni di euro: le voci sulla società milanese hanno inevitabilmente inciso sul suo prezzo. 

Marco Sala si prepara a tornare in Serie B. Lo aspetta l'Avellino del presidente Angelo Antonio D'Agostino, che ha deciso di investire sull'esterno difensivo di proprietà del Como. Da tempo fuori dai piani di Cesc Fabregas, il classe '99 ha accettato l'offerta presentata dal club biancoverde.

A Doha (Qatar) è il giorno della finale di Coppa Intercontinentale. All'Ahmad bin Ali Stadium si affrontano il Psg di Luis Enrique, campione d'Europa in carica, e il Flamengo di Filipe Luis, fresco vincitore della Coppa Libertadores. La gara andrà in scena oggi, mercoledì 17 dicembre, alle ore 18 italiane e sarà trasmessa in esclusiva Dazn.

 

