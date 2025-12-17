Psg, Napoli, Serie A e Nba: le ultimissime

Non sono bastati i tempi regolamentari per assegnare la coppa al Psg di Luis Enrique contro il Flamengo di Filipe Luis in Qatar, ad Al Rayyan, nello stadio Ahmed bin-Ali. Non è bastato l'1-1e i gol degli ex Napoli Kvaratskhelia al 38' del primo tempo e Jorginho dal dischetto al 14' del secondo tempo. I parigini hanno vinto solo dopo i supplementari e quindi ai rigori, grazie ad una prestazione magistrale del portiere Matvey Safonov, che è riuscito a parare ai brasiliani ben 4 rigori su 5

L'allenatore del Napoli, accompagnato dal capitano Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa: Conte ha parlato del rientro in gruppo di Lukaku: "Non ha minuti nelle gambe in questo momento. Il fatto che sia rientrato in gruppo è una cosa molto positiva: è un giocatore di grande esperienza, carisma e personalità.

Sabato, alle ore 18 in punto, in agenda c'è Lazio-Cremonese, affidata a Luca Pairetto di Nichelino. Domenica le altre quattro gare di campionato: alle 12.30 Cagliari-Pisa (Fourneau di Roma), alle 15 Sassuolo-Torino (Calzavara di Varese), alle 18 Fiorentina-Udinese (Mariani di Aprilia) e alle 20.45 Genoa-Atalanta (Abisso di Palermo).

I New York Knicks superano i San Antonio Spurs e vincono la terza edizione della Nba Cup. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas, i Knicks hanno la meglio con il risultato di 124-113.