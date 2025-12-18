Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
Supercoppa, Conference League, Inter e calcio estero: le ultimissime

Come dovrebbero scendere in campo Milan, Napoli e Fiorentina. Le parole di Chivu. Davide Ancelotti esonerato dal Botafogo
2 min
Due importanti novità verso Napoli-Milan, che stasera si sfidano nella prima semifinale della Supercoppa italiana. Fra i rossoneri è concreta l'ipotesi che Modric parta dalla panchina (solo per rifiatare) con Jashari che potrebbe sostituirlo nell'undici titolare. Altro cambio possibile sulla sinistra con Estupinian per Bartesaghi. Conte pensa a Di Lorenzo in difesa con Politano esterno destro di centrocampo. A sinistra Spinazzola dal 1'. Dvanti Elmas, Lang in panchina. 

 

È l'ultima giornata del girone unico e Vanoli dovrebbe puntare su Dzeko-Piccoli come coppia d'attacco. Tanti cambi in mezzo rispetto alla partita col Verona in campionato. Ballottaggio tra i pali. 

 

Tanti i temi toccati da Chivu e Alessandro Bastoni in conferenza stampa. Così Cristian Chivu in conferenza stampa: "È un trofeo, sappiamo quello che ci dà. Dall'inizio ci siamo proposti di battere colpo su colpo, di giocare ogni partita con intensità, con voglia, con ambizione, perché è una squadra che ha ancora tanto da crescere, nel percorso che stiamo portando avanti. 

 

Termina ufficialmente l'avventura di Davide Ancelotti, figlio del ct della Selecao Carlo, come allenatore del Botafogo. È stato il club brasiliano ad annunciare l'addio del tecnico italiano dopo cinque mesi in panchina e un campionato chiuso al 6° posto in classifica.

 

