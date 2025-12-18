Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Supercoppa Italiana, Conference League, Lazio e tennis: le ultimissime

Supercoppa Italiana, Conference League, Lazio e tennis: le ultimissime

Il Napoli conquista la finale. La Fiorentina perde contro il Losanna. L'iniziativa con unicef-Clementoni. Nuovo caso Clostebol
2 min
TagsSupercoppa ItalianaConference LeagueLazio

 

 

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana: a Riad battuto il Milan 2-0 con i gol di Neres nel primo tempo e Hojlund nella ripresa. Domani la seconda semifinale, quella tra Bologna e Inter, sempre alle 20.

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Dopo la sconfitta contro il Verona, il silenzio stampa e il ritiro a tempo indeterminato, la squadra di Vanoli perde anche nella sesta giornata di Conference League. In Svizzera termina 1-0 col gol di Sigua al 58'.

Oggi 18 dicembre a Roma, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, l’UNICEF Italia e Clementoni hanno consegnato i kit del “Regalo sospeso” ai bambini ospiti della struttura. Alla consegna hanno partecipato i giocatori della S.S. Lazio Toma Bašić, Gustav Isaksen e Valerio Farcomeni come testimonial d’eccezione.

Un nuovo caso Clostebol nel mondo del tennis dopo quello che nella scorsa stagione ha portato alla sospensione per tre mesi di Jannik Sinner. Il guatemalteco di 23 anni Juan Sebastian Dominguez Collado e stato sospeso provvisoriamente perché trovato positivo allo steroide anabolizzante.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS