Supercoppa Italiana, Conference League, Lazio e tennis: le ultimissime

Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa Italiana: a Riad battuto il Milan 2-0 con i gol di Neres nel primo tempo e Hojlund nella ripresa. Domani la seconda semifinale, quella tra Bologna e Inter, sempre alle 20.

Piove sul bagnato in casa Fiorentina. Dopo la sconfitta contro il Verona, il silenzio stampa e il ritiro a tempo indeterminato, la squadra di Vanoli perde anche nella sesta giornata di Conference League. In Svizzera termina 1-0 col gol di Sigua al 58'.

Oggi 18 dicembre a Roma, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I, l’UNICEF Italia e Clementoni hanno consegnato i kit del “Regalo sospeso” ai bambini ospiti della struttura. Alla consegna hanno partecipato i giocatori della S.S. Lazio Toma Bašić, Gustav Isaksen e Valerio Farcomeni come testimonial d’eccezione.

Un nuovo caso Clostebol nel mondo del tennis dopo quello che nella scorsa stagione ha portato alla sospensione per tre mesi di Jannik Sinner. Il guatemalteco di 23 anni Juan Sebastian Dominguez Collado e stato sospeso provvisoriamente perché trovato positivo allo steroide anabolizzante.