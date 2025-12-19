Supercoppa Italiana, Napoli, Roma e Lazio: le ultimissime

Seconda semifinale di Supercoppa Italiana oggi alle 20. La vincente tra Bologna e Inter sfiderà il Napoli. Queste le probabili scelte di Italiano e Chivu. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram.

In Supercoppa il Napoli elimina il Milan e pubblica una nota di forte condanna sull'atteggiamento di Allegri a bordocampo: "La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati".

La Roma è sempre alla ricerca di un nuovo main sponsor in grado di generare ricavi molto importanti. Tra queste - e trova conferma l’indiscrezione lanciata ieri dalla trasmissione radiofonica “Te la do io Tokyo”, in onda su Teleradiostereo - c’è anche Stake, noto marchio internazionale attivo nel settore del gioco e delle scommesse.

Questione terzini a Formello. Marusic non rinnoverà e va verificata la posizione di Lazzari. La Lazio dovrà fare un grosso investimento se perderà il montenegrino, che Sarri vuole confermare. Il giocatore ha avanzato una richiesta di due anni più opzione per firmare, a cifre superiore rispetto a quanto guadagna oggi, 1,7 milioni. La Lazio vaglia Moris Valincic della Dinamo Zagabria, ma costa 15 milioni.