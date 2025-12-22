Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Supercoppa Italiana, Roma, Lazio e Milan: le ultimissime

Supercoppa Italiana, Roma, Lazio e Milan: le ultimissime

Le possibili scelte dei tecnici per il match di stasera. Il club potrebbe presentare entro domani i documenti per lo stadio. Doppia pista per la nuova mezzala biancoceleste. Fillkrug: è la giornata decisiva
2 min
TagsSupercoppa ItalianaLazioRoma

 

 

A Riyadh è il giorno della finale della Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

Ore caldissime sul fronte stadio della Roma. Tra oggi e, più probabilmente, domani il club giallorosso potrebbe consegnare al Comune la documentazione relativa al progetto di Pietralata. Più precisamente, la Roma presenterà il materiale che Roma Capitale considera necessario per portare in Aula il voto sulla conferma del pubblico interesse.

Il piano della realtà della Lazio è diverso dal piano di Sarri. Il diesse Fabiani ragiona su Samardzic e Brescianini, il primo più che il secondo ha il gradimento di Sarri. Entrambi sono dell’Atalanta, bottega cara. Non sono titolari, ma rappresentano due alternative valide. La Lazio sta studiando formule e costi per tentare l’assalto. 

Il primo calciatore che metterà a breve piede a Milano per tesserarsi, all’apertura ufficiale della sessione di trattative, prevista per il 2 gennaio, con il club rossonero: Niclas Fullkrug. Oggi giornata chiave per chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa tredici milioni di euro per il tedesco del West Ham.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS