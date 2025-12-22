Supercoppa Italiana, Roma, Lazio e Milan: le ultimissime

A Riyadh è il giorno della finale della Supercoppa Italiana 2025 tra Napoli e Bologna. Queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga.

Ore caldissime sul fronte stadio della Roma. Tra oggi e, più probabilmente, domani il club giallorosso potrebbe consegnare al Comune la documentazione relativa al progetto di Pietralata. Più precisamente, la Roma presenterà il materiale che Roma Capitale considera necessario per portare in Aula il voto sulla conferma del pubblico interesse.

Il piano della realtà della Lazio è diverso dal piano di Sarri. Il diesse Fabiani ragiona su Samardzic e Brescianini, il primo più che il secondo ha il gradimento di Sarri. Entrambi sono dell’Atalanta, bottega cara. Non sono titolari, ma rappresentano due alternative valide. La Lazio sta studiando formule e costi per tentare l’assalto.

Il primo calciatore che metterà a breve piede a Milano per tesserarsi, all’apertura ufficiale della sessione di trattative, prevista per il 2 gennaio, con il club rossonero: Niclas Fullkrug. Oggi giornata chiave per chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto fissato a circa tredici milioni di euro per il tedesco del West Ham.