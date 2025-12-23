Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Roma, Inter, Milan e Bologna: le ultimissime

Roma, Inter, Milan e Bologna: le ultimissime

Dove può finire Dovbyk. Il prezzo richiesto per Frattesi. Quando potrà essere schierato Fullkrug. Le parole di Italiano dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana
2 min
TagsRomaInterMilan

 

 

A Roma il mercato incombe: a gennaio Dovbyk resta un nome caldo, con sondaggi arrivati da Liga e Premier. Il giocatore da 35 milioni più bonus ha ancora appeal all’estero e, dopo lo scambio saltato in estate con Gimenez tra la Roma e il Milan, può fare le valigie per approdare in Inghilterra. Si parla addirittura di uno scambio con l’Everton (di proprietà dei Friedkin) con Beto.

Ormai è chiaro che il futuro di Davide Frattesi sia lontano da Milano. Nulla è cambiato rispetto alla scorsa stagione, di differente, semmai, c’è il prezzo di vendita. Se, in precedenza l’Inter pretendeva 40 milioni, ora la richiesta si aggira attorno ai 30, ma solo per una cessione a titolo definitivo o al massimo attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

Il Milan ha piazzato il colpo ancor prima di Natale per permettere al tecnico di lavorare sin da subito con Fullkrug e impiegarlo dalla prima partita del nuovo anno. Infatti grazie ad una speciale deroga concessa dalla FIGC, il Milan potrà utilizzare la punta tedesca anche a Cagliari il 2 gennaio, data di apertura della sessione invernale 2026.

"Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile", ha detto Vincenzo Italiano visibilmente amareggiato per la sconfitta del suo Bologna in finale di Supercoppa Italiana: "Il Napoli ha oveperformato, Neres era in stato di grazia. Ferguson ha avuto la palla per riaprire la partita. Abbiamo dato tutto, dovevamo anche noi fare una partita di livello assoluto ma non ci siamo riusciti", ha commentato l'allenatore dei rossoblù ai microfoni di Mediaset.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS