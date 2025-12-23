Roma, Inter, Milan e Bologna: le ultimissime

A Roma il mercato incombe: a gennaio Dovbyk resta un nome caldo, con sondaggi arrivati da Liga e Premier. Il giocatore da 35 milioni più bonus ha ancora appeal all’estero e, dopo lo scambio saltato in estate con Gimenez tra la Roma e il Milan, può fare le valigie per approdare in Inghilterra. Si parla addirittura di uno scambio con l’Everton (di proprietà dei Friedkin) con Beto.

Ormai è chiaro che il futuro di Davide Frattesi sia lontano da Milano. Nulla è cambiato rispetto alla scorsa stagione, di differente, semmai, c’è il prezzo di vendita. Se, in precedenza l’Inter pretendeva 40 milioni, ora la richiesta si aggira attorno ai 30, ma solo per una cessione a titolo definitivo o al massimo attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

Il Milan ha piazzato il colpo ancor prima di Natale per permettere al tecnico di lavorare sin da subito con Fullkrug e impiegarlo dalla prima partita del nuovo anno. Infatti grazie ad una speciale deroga concessa dalla FIGC, il Milan potrà utilizzare la punta tedesca anche a Cagliari il 2 gennaio, data di apertura della sessione invernale 2026.

"Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di fare il possibile", ha detto Vincenzo Italiano visibilmente amareggiato per la sconfitta del suo Bologna in finale di Supercoppa Italiana: "Il Napoli ha oveperformato, Neres era in stato di grazia. Ferguson ha avuto la palla per riaprire la partita. Abbiamo dato tutto, dovevamo anche noi fare una partita di livello assoluto ma non ci siamo riusciti", ha commentato l'allenatore dei rossoblù ai microfoni di Mediaset.