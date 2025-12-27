Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 27 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Lecce-Como, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio e Pisa-Juve: le ultimissime

Lecce-Como, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio e Pisa-Juve: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per i match di questo sabato
2 min
Tagslecce-comoTorino-CagliariUdinese-Lazio

 

 

Ultima giornata di Serie A del 2025. Alle 15 scendono in campo Lecce e Como, queste le probabili formazioni. LECCE (4-1-4-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago Gabriel, Ndaba; Ramadani; Pierotti, Kaba, Sala, Sottil; Camarda. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Baturina.

Sempre alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano il Cagliari. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Asllani, Lazaro; Adams, Zapata. CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Palestra; Adopo, Prati, Gaetano; Rog, Esposito; Kiliçsoy. 

Al Bluenergy alle 18 la Lazio fa visita all'Udinese. Queste le probabili formazioni. UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zacagni. 

Alle 20.45 chiude il sabato il match tra Pisa e Juve. Queste le probabili formazioni. PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS