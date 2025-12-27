Lecce-Como, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio e Pisa-Juve: le ultimissime
Ultima giornata di Serie A del 2025. Alle 15 scendono in campo Lecce e Como, queste le probabili formazioni. LECCE (4-1-4-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago Gabriel, Ndaba; Ramadani; Pierotti, Kaba, Sala, Sottil; Camarda. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, da Cunha; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Baturina.
Sempre alle 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata ospitano il Cagliari. Queste le probabili formazioni. TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Vlasic, Gineitis, Asllani, Lazaro; Adams, Zapata. CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto, Palestra; Adopo, Prati, Gaetano; Rog, Esposito; Kiliçsoy.
Al Bluenergy alle 18 la Lazio fa visita all'Udinese. Queste le probabili formazioni. UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Castellanos, Zacagni.
Alle 20.45 chiude il sabato il match tra Pisa e Juve. Queste le probabili formazioni. PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.