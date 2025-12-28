Corriere dello Sport.it
Atalanta-Inter, Bologna-Sassuolo, Cremonese-Napoli e Roma: le ultimissime

La squadra di Chivu chiude l'anno prima in classifica. Termina 1-1 il derby emiliano. Un super Hojlund stende la Cremonese. Le parole di Gasperini in conferenza
2 min
Grazie ad un gol di Lautaro Martinez (propiziato da un clamoroso errore di Djimsiti), l'Inter batte l'Atalanta, risponde ai successi di Milan e Napoli e chiude il 2025 in testa alla classifica. Al Gewiss Stadium termina 1-0.

Al Dall'Ara non si va oltre il pareggio: 1-1 tra Bologna e Sassuolo. Succede tutto nel secondo tempo con Fabbian che sblocca la partita nei primi minuti della ripresa, e Muharemovic che segna il gol del pareggio pochi minuti dopo. 

Dopo il trionfo in Supercoppa, il Napoli ritrova la vittoria in trasferta che mancava da quasi un mese, dal 30 novembre all’Olimpico contro la Roma. L’ha centrata grazie a uno strepitoso Hojlund, autore di una doppietta nel primo tempo che ha indirizzato la partita sui binari azzurri.

Roma-Genoa si avvicina e per i giallorossi continua l'emergenza in attacco e in difesa. L'ha confermato Gasperini in conferenza stampa: "Dovbyk non è ancora pronto e non sarà convocato. Alcuni hanno avuto l'influenza. La difficoltà più grande è quella di Hermoso, dobbiamo capire per domani: ha una forma di pubalgia e va capito se può giocare o meno".

 

