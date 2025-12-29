Roma-Genoa, Fiorentina, Lazio e Coppa d'Africa: le ultimissime

Daniele De Rossi torna da avversario. Alle 20.45 c'è Roma-Genoa all'Olimpico, queste le probabili formazioni. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala. GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

La sconfitta di Parma ha prodotto due decisioni di segno opposto: Vanoli è e rimane l’allenatore della Fiorentina compatibilmente fino al termine della stagione, il mercato di gennaio rivoluzionerà subito una squadra che così com’è, con un gruppo composto da questi calciatori, non si salverà mai e poi mai. Due decisioni, un unico fautore: Fabio Paratici.

Mandas, Leali e Perin potrebbero spostarsi nella sessione di mercato invernale. Dal Genoa è stato chiesto in prestito il greco, offrendo in cambio il 32enne Leali: la Lazio però vorrebbe cedere il suo estremo difensore a titolo definitivo. Per i liguri è salita l'opzione Perin. In caso di addio del vice-Di Gregorio, però, la Vecchia Signora potrebbe farsi avanti proprio per Mandas (per il quale sono state chieste informazioni).

Grande spavento in Coppa d'Africa, nel corso della partita che il Sudan ha vinto per 1-0 sulla Guinea Equatoriale. Monged Elneel Abuzaid, portiere del Sudan, è improvvisamente crollato a terra svenuto al 37’ del primo tempo senza apparente motivo. I medici sono intervenuti immediatamente, ma dopo gli accertamenti dello staff sanitario, il giocatore è rientrato in campo.