Serie A, Coppa d'Africa, Trapani e Nba: le ultimissime

Sono state designate le squadre arbitrali in vista della 18ª giornata di Serie A, penultimo turno del girone d'andata. Sarà l'arbitro Massa di Imperia a dirigere il big match di domenica 4 gennaio (calcio d'inizio alle ore 12:30, allo Stadio Olimpico) tra la Lazio di Sarri e il Napoli di Conte. Occhi puntati anche sulla 'New Balance Arena' per la sfida tra l'Atalanta e la Roma di Gasperini che torna a Bergamo da avversario (sabato 3 ore 20:45): il match è stato affidato a Fabbri della sezione di Ravenna.

Martedì 30 dicembre dedicato alle partite valide per la terza giornata dei gironi C e D della Coppa d'Africa. Tre vittorie su tre per la Nigeria di Victor Osimhen, che chiude in testa al proprio raggruppamento, battendo a Fès l'Uganda con il punteggio di 3-1. A Rabat, invece, finisce 1-1 tra Tanzania e Tunisia.

Brutte notizie per il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini. Il numero uno del club è stato inibito fino al 30 dicembre del 2027 dal Tribunale Federale ed è stata inflittta anche una pena al club, sanzionato con altri tre punti di penalizzazione, che dovranno essere scontati nel corso di questa stagione e che si aggiungono ai 5 già tolti in precedenza per irregolarità amministrative.

Momenti di apprensione in casa Denver Nuggets per Nikola Jokic, costretto ad abbandonare il campo per un problema al ginocchio nel corso della sfida contro i Miami Heat, disputata nella notte italiana e vinta da Miami per 147-123. La stella serba si è fermata a pochi secondi dall’intervallo lungo, zoppicando vistosamente dopo un movimento innaturale del ginocchio. Jokic non è poi rientrato in campo nella seconda metà del match, alimentando le preoccupazioni dello staff medico dei Nuggets e dei tifosi.