mercoledì 31 dicembre 2025
Lazio, Milan, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Lazio, Milan, Fiorentina e tennis: le ultimissime

Il club biancoceleste punta Martin del Genoa. Tedesco chiama Nkunku in Turchia. Kean non si allena e non è a Firenze. Prezzi folli per vedere Sinner e Alcaraz a Seul
2 min
Lazio Milan Fiorentina

 

 

Lunedì mattina Diego Lopez, il ds del Genoa, ha incontrato Angelo Fabiani in un albergo romano, sede del ritiro del Grifone, vicino a via Veneto. La Lazio ha chiesto due giocatori: Aaron Martin, terzino sinistro spagnolo di 28 anni, e Lorenzo Venturino, classe 2006, esterno d’attacco. 

Nkunku piace tantissimo al Fenerbahce, con il tecnico Domenico Tedesco che si è mosso in prima persona per contattare il giocatore rossonero. L’affare potrebbe decollare solamente con un’offerta da 35 milioni di euro, mentre al momento il Fenerbahce vorrebbe abbassare le richieste dei rossoneri.

La notizia del martedì in casa viola è l'assenza al Viola Park di Moise Kean: la voce si era sparsa in città già nel pomeriggio, così è stato il club a decidere di fare chiarezza. Il calciatore, fa sapere la società, è in permesso per motivi familiari e rientrerà in gruppo nei prossimi giorni. Un'assenza che fa rumore in vista della sfida di domenica con la Cremonese.

La sfida esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in agenda il 10 gennaio in Corea del Sud, a Seul. Si registra una vera e propria caccia al biglietto. Servono 3.500.000 won (più di 2.000 euro) per vivere la ‘on court experience’, ma anche per i posti con scarsa visibilità il prezzo non scende sotto i 100 euro. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

