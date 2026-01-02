Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 2 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Cagliari-Milan, Lazio, Roma e Inter: le ultimissime

Cagliari-Milan, Lazio, Roma e Inter: le ultimissime

Le possibili scelte degli allenatori per il match di stasera. Castellanos va al West Ham. Il club giallorosso punta Schjelderup del Benfica. Frattesi in Turchia: la cifra richiesta
2 min
TagsCagliari-MilanInterLazio

 

 

Cagliari-Milan è la prima sfida del nuovo anno solare. Si gioca stasera alle 20.45, queste le probabili formazioni. CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Palestra, Kiliçsoy, S. Esposito. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao.

Castellanos sta salutando la squadra di Sarri per sbarcare in Premier League. Lazio e West Ham, infatti, si stanno scambiando i documenti per il trasferimento dell'attaccante a Londra. Cessione a titolo definitivo, nelle casse del club di Lotito entreranno 30 milioni di euro con la Lazio che dovrà versare il 15% dell'importo al New York Fc.

Massara si starebbe muovendo per Andreas Schjelderup. Il norvegese classe 2004, non sta trovando molto spazio con il Benfica di Mourinho. Di piede destro, preferisce partire da sinistra per accentrarsi e puntare avversari e porta. Nonostante il forcing del Besiktas, la Roma sarebbe l’opzione prioritaria di Schjelderup, che in giallorosso approderebbe in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 12 milioni.

C'è una pista turca per Frattesi. Il Fenerbahce sta insistendo nel tentativo di convincere il ragazzo: è questo il tassello che per ora manca e che agevolerebbe la definizione della trattativa in tempi anche piuttosto rapidi. In viale della Liberazione non farebbero di certo barricate, a fronte ovviamente di offerte ritenute adeguate. L’asticella per il cartellino di Frattesi è a 35 milioni.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di On Air

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS