Atalanta-Roma, Juve-Lecce, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa: le ultimissime
Alle 20.45 l'Atalanta ospita la Roma di Gasperini che torna nel suo ex stadio. Queste le probabili formazioni. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Éderson, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziólkowski, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
Alle 18 all'Allianz Stadium arriva il Lecce di Di Francesco. Queste le probabili formazioni. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani; N'Dri, Kaba, Banda; Camarda.
Due le sfide delle 15. Al Mapei Stadium il Sassuolo ospita il Parma. Queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino.
Queste invece le probabili di Genoa-Pisa. GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vítinha, Colombo. PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Højholt, Angori; Moreo, Tramoni.