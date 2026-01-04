Lazio-Napoli, Fiorentina-Cremonese, Verona-Torino e Inter-Bologna: le ultimissime
La domenica di Serie A si apre con il lunch match Lazio-Napoli. Queste le probabili formazioni. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; David Neres, Elmas; Hojlund.
Alle 15 la Fiorentina in crisi ospita la Cremonese. Queste le probabili formazioni. FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Kean, Gudmundsson. CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Zerbin, Grassi, Payero, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Alle 18 spazio a Verona-Torino, queste le probabili formazioni. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Tameze, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams.
L'altro big match della giornata è quello tra Inter e Bologna delle 20.45. Queste le probabili formazioni. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.