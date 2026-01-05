Capello, Roma, Lazio, Napoli: le ultimissime

"Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio, i movimenti che un giocatore fa per fermarsi, per aiutarsi". Fabio Capelllo è durissimo nei confronti della classe arbitrale. In una lunga intervista pubblicata da Marca, l'ex tecnico di Roma, Milan, Juve e Real Madrid, si scaglia contro i direttori di gara e sull'utilizzo del Var.

È il giorno della verità. Roma-Raspadori arriva al capolinea di una telenovela che tiene Trigoria con il fiato sospeso e che oggi, finalmente, chiede una risposta definitiva. La Lazio nelle ultime ore ha provato a rientrare in scena offrendo Guendouzi come contropartita tecnica. Un’operazione tutt’altro che semplice, considerando la valutazione superiore ai 30 milioni fatta dal club biancoceleste e l’incastro non banale tra i due cartellini.

Guendouzi, anche corteggiato da Fenerbahçe (ha l’accordo col giocatore) e Galatasaray, è quindi al centro dell’intrigo Raspadori. Il francese è entrato nei discorsi con l’Atletico. Per Sarri i giocatori «importanti» sono identificabili in Raspadori e Loftus-Cheek, centravanti e mezzala. L’inglese ha dato l’ok a Sarri dopo l’incrocio in Milan-Lazio, è in scadenza nel 2027 e chiede un contratto di 4-5 anni.

Neres si è fermato durante il match contro la Lazio. La prima diagnosi, trauma contusivo distorsivo alla caviglia sinistra. Adesso l’attesa per il responso degli esami strumentali che svolgerà oggi e che chiariranno soprattutto i tempi di recupero.