Sassuolo-Juve, Lecce-Roma, Pisa-Como e Lazio: le ultimissime

La 19esima giornata di Serie A si apre con Pisa-Como. Queste le probabili formazioni. PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Leris, Angori; Nzola, Moreo. COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, N. Paz, J. Rodriguez; Douvikas.

Alle 18 il match tra Lecce e Roma, queste le probabili formazioni. LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Maleh, Ramadani; Pierotti, Kaba, Banda; Stulic. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk.

Alle 20.45 il Sassuolo ospita la Juve al Mapei. Queste le probabili formazioni. SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David.

Il mercato della Lazio è ancora in stallo, ma i rinnovi sono in fermento. Gli agenti di Basic, Adrian Aliaj e Florian Myrtaj, sono attesi stamattina a Formello per entrare nel vivo del rinnovo del centrocampista, la cui permanenza è stata espressamente richiesta da Sarri.