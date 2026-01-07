Bologna-Atalanta, Napoli-Verona, Lazio-Fiorentina e Parma-Inter: le ultimissime
Alle 18.30 il Bologna di Italiano ospita l'Atalanta di Palladino, queste le probabili formazioni. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.
Stesso orario per Napoli-Verona, queste le probabili formazioni. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Lang; Hojlund. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.
Alle 20,45 la Lazio ospita la Fiorentina all'Olimpico. Queste le possibili scelte dei tecnici. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Pedro, Zaccagni. FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Mandragora, Ndour; Parisi, Fagioli, Gudmundsson; Piccoli.
In serata anche Torino.Udinese e Parma-Inter, queste le probabili formazioni del Tardini. PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estévez; Ondrejka, Pellegrino. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Esposito.