Napoli, Lazio, Juve e arbitri: le ultimissime

Manna valuta anche Ferguson, in prestito alla Roma dal Brighton, e sullo sfondo torna un obiettivo estivo: Sterling, un jolly offensivo, fuori rosa al Chelsea dall’inizio della stagione e fermo dalla scorsa Premier con l’Arsenal. A 31 anni è seriamente intenzionato a lasciare Londra e a risolvere un contratto principesco divenuto una prigione.

Dopo gli acquisti di Ratkov e Taylor, la Lazio annuncia anche il rinnovo contrattuale di Adam Marusic. Il terzino biancoceleste, in scadenza a giugno del 2026, ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno del 2028, con opzione per un altro anno (fino al 2029).

La Juventus e Igor Tudor hanno ufficialmente messo fine al loro rapporto contrattuale. Nelle ultime ore è stata infatti formalizzata la risoluzione dell’accordo che legava l’allenatore croato al club bianconero. Una scelta che permetterà alla società di risparmiare 5,5 milioni di euro a stagione.

Ovviamente, Sozza (girava per l’Olimpico come chi si perde nei centri commerciali) e Pezzuto (il Var con chiamata a sentimento), gli autori dello sfacelo di Lazio-Fiorentina, sono già stati sospesi, termine che non piace a Rocchi ma tanto è.